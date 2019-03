Pedini Amati: "Complimenti a Renzi"

È di Federico Pedini Amati il primo commento alla visita del ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov. “Complimenti al Segretario agli esteri Nicola Renzi, dice il consigliere di Dim, per aver intrattenuto rapporti con la Federazione russa a livelli così importanti fino al punto di far venire in Repubblica il ministro Lavrov. Mi auguro, aggiunge Pedini Amati, che questo sia solo l'inizio di una serie di incontri ad altissimo livello e che con la Russia si possano intrattenere buoni rapporti, in un dialogo che deve essere mantenuto anche con i Paesi europei e gli Stati Uniti”.