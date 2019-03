San Marino: oggi in visita il Ministro Russo Lavrov e il Gruppo EFTA

Tutto pronto, in Repubblica, per la visita ufficiale del Ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov: personaggio di livello assoluto della politica internazionale. Ad accompagnare Lavrov una qualificata delegazione di alti funzionari del Paese eurasiatico. Ad accogliere il Ministro russo, alle 10.45, a Palazzo Begni, sarà il Segretario di Stato Nicola Renzi. Previsto poi un incontro bilaterale fra i responsabili della politica estera dei rispettivi Paesi, e il conferimento di una onorificenza all'illustre ospite. Seguirà la firma di un Memorandum d'Intesa fra i due Ministeri, e una sessione di “dichiarazioni alla stampa”. L'occasione consentirà un confronto sui rapporti bilaterali e di amicizia diplomatica. Il momento più istituzionale e spettacolare, della visita, in Piazza della Libertà, dove verranno eseguiti gli inni nazionali. Quindi, a Palazzo Pubblico, nella Sala del Consiglio dei XII, la presentazione della Reggenza e dei membri di Governo; cui seguirà l'udienza dei Capi di Stato nella Sala del Consiglio Grande e Generale. La visita sul Titano di Lavrov – la prima di un responsabile della politica estera della Federazione Russa -, terminerà con una passeggiata nel centro storico.



Contestualmente, salirà oggi sul Titano una delegazione del Gruppo EFTA del Consiglio dell'Ue, gruppo composto dai Rappresentanti diplomatici dei Paesi membri dell’Unione, per dare il via ad alcune giornate di studio che si collocano nel quadro delle visite periodiche effettuate dai membri dell'associazione europea di libero scambio. Scopo della visita è approfondire la conoscenza degli Stati che, come San Marino, hanno intrapreso un percorso di associazione con l'Europa.

In programma una fitta agenda di incontri con i rappresentanti del mondo politico, istituzionale, economico, finanziario, produttivo e sociale del Paese. Si partirà nella prima mattinata con la delegazione del Congresso di Stato composta dai Segretari Nicola Renzi, Eva Guidi e Andrea Zafferani.