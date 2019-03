Visita Lavrov: firmato Memorandum d'Intesa tra i Ministeri degli Esteri di Russia e San Marino

A Palazzo Pubblico l'udienza della Reggenza, con il Ministro degli Esteri russo, cui sono stati tributati gli onori militari sul Pianello, dove sono stati eseguiti anche gli inni nazionali dei rispettivi Paesi. Una visita storica, quella di Sergey Lavrov in Repubblica. E non solo perché è la prima, di un responsabile della politica estera della Federazione Russa. Ma anche perché Lavrov è unanimemente considerato un personaggio di livello assoluto nel panorama politico internazionale. Ad accoglierlo il Segretario di Stato Nicola Renzi. In mattinata, a Palazzo Begni, un colloquio bilaterale, cui è seguito un incontro aperto anche alle rispettive delegazioni. A comporre quella russa – tra gli altri - il Vice Ministro agli Esteri Alexander Grushko; l'Ambasciatore Razov, e Maria Zakharova: Direttore del Dipartimento Stampa del Ministero degli Esteri. Momento centrale della visita la firma di un Memorandum d'intesa tra i due Ministeri. I contenuti sono stati anticipati dagli stessi Lavrov e Renzi. L'intesa riguarda diversi settori: economico, finanziario, turistico, commerciale ed accademico. Il Titano, è stato ricordato, non aderisce al regime di sanzioni deciso da vari Paesi occidentali contro la Russia; e questo potrebbe favorire le esportazioni di prodotti agroalimentari verso il gigante eurasiatico. Lavrov ha mostrato apprezzamento per le posizioni della Repubblica in politica estera, ed ha auspicato un incremento delle collaborazioni negli organismi multilaterali. Il Ministro ha anche espresso il desiderio che si ponga fine a quella che ha definito la "discriminazione dei parlamentari russi in seno al Consiglio d'Europa". Renzi, dal canto suo, ha ricordato il positivo sviluppo dei rapporti bilaterali. Il Segretario di Stato è stato poi invitato, dall'omologo russo, ad una visita ufficiale a Mosca; mentre gli imprenditori del Titano potranno prendere parte al Forum Economico di San Pietroburgo che si terrà a giugno. La visita di Sergey Lavrov terminerà nel pomeriggio con una visita nel centro storico.