Ssd: pubblica amministrazione, risorsa fondamentale per lo sviluppo

Il Segretario agli Interni protagonista a Domagnano nell' iniziativa di Sinistra Socialista Democratica per parlare di pubblica amministrazione. Con lui anche Giuseppe Maria Morganti e Vanessa D’Ambrosio, per approfondire la funzione strategica dell’amministrazione pubblica intesa quale fattore a supporto della definizione di un modello di sviluppo sostenibile, equo e competitivo.



Si vuole garantire maggiore efficienza e dinamicità con interventi già posti in essere per semplificare la struttura organizzativa di alcuni settori: come lo sportello unico per le imprese; e in fase di realizzazione, come ad esempio gli accorpamenti di alcuni uffici.



Migliorare i rapporto con l'utenza attraverso la posta elettronica certificata e la firma digitale.



Prossimo passo, ha annunciato Zanotti, il varo della legge di riforma dell’ordinamento contabile che assegnerà ai dirigenti nuove e ulteriori competenze nell’utilizzo delle risorse pubbliche e che stabilirà un controllo di gestione permanente teso a prevenire sprechi e a garantire un uso più coerente e razionale dei soldi dello stato.



Una Pa nella quale si accede con sistematico ricorso al concorso pubblico e l’introduzione di regole chiare ed equilibrate fra gli interessi del dipendente e dell’Amministrazione, limitando l'uso dei distacchi.



Poi si è guardato avanti, con l’incremento dell’orario di lavoro che dal prossimo contratto dovrebbe passare da 36 ore settimanali a 37,5 ore.