PSD: "la modernità dell'Arengo"

Nel giorno dell’Arengo, il PSD ritrova sempre elementi di riflessione utili all’attualità, partendo dal senso di comunità dei concittadini dell’epoca,. "In questi anni San Marino - si legge- si ritrova a fronteggiare un altro periodo di crisi, evidentemente per altri motivi, di natura economica per lo più, ma pare mancare la capacità di fare fronte comune, di unirsi politicamente per definire, come nel 1906, un altro standard da cui ripartire". Poi il paragone con l'attualità: frammentazione politica, personalismi che sono un ostacolo verso la ricerca di soluzioni di condivisione e non è un elemento di favore "nemmeno un assetto istituzionale che favorisce un forzato bipolarismo e la concentrazione del potere nel Congresso di Stato". Senza una grande coalizione ed una condivisione allargata di intenti - conclude la nota- non si riesce a definire regole del gioco che tengano alla prova del tempo e soprattutto all’arrivo di nuove maggioranze: quella presente tende a cancellare le riforme fatte da quella precedente. Non si può più procedere in questo modo.



Leggi il comunicato stampa PSD