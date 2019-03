SSD: "l'Arengo è festa dei diritti"

SSD ricorda l’Arengo, come festa della democrazia ma soprattutto dei diritti fondamentali di ogni individuo. E scrive che non ci si può limitare al ricordo della conquista del diritto di voto da parte dei padri nobili della sinistra sammarinese, ma va esteso il ragionamento alla ampissima sfera dei diritti civili e sociali su cui ancora oggi debbono essere compiuti significativi passi in avanti nel nostro Paese, non solo in termini politici ma anche culturali. Il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all’autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un’esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, il diritto alla protezione dei propri dati personali (ossia la privacy) e il diritto di voto. C’è necessità di educazione alla convivenza civile e democratica, "a San Marino c’è ancora tanto lavoro da compiere e su questo terreno Sinistra Socialista Democratica non farà mancare il proprio impegno".



