Consulente BCSM in lista per le europee con Macron

L'annuncio ufficiale è atteso per oggi: Sandro Gozi, consulente di BCSM per gli adeguamenti normativi e per i rapporti con le istituzioni esteri, già sottosegretario agli Affari europei nei governi Renzi e Gentiloni, si candida nella lista per le europee de La République En Marche, il partito di Emmanuel Macron.



Il rapporto di collaborazione con BCSM, nato nell'estate del 2018 – per un corrispettivo loro di 120mila euro - scade il 29 giugno di quest'anno. "Mi sono reso disponibile" - spiega Gozi in una intervista a 'La Repubblica' - "perchè credo profondamente nella politica transnazionale. L'ho imparato da Marco Pannella, negli anni Novanta. Diceva: la democrazia europea non nascerà mai senza movimenti politici al di la' dai confini".