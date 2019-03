Pdcs: "La voce dei giovani" per una nuova linea politica

I Giovani Democratico Cristiani vogliono far sentire la propria voce e lo fanno con una serata pubblica giovedì sera a Palazzo Graziani. La voce dei giovani, infatti il titolo dell'incontro in cui verranno trattati diversi argomenti, frutto di analisi della Conferenza Programmatica come commercio, sanità, istruzione, ambiente, impresa, edilizia e intrattenimento, che insieme ai giovani e alla cittadinanza vogliono discutere e trasformare in progetti.

Verrà lanciata una nuova linea politica di governo del movimento giovanile, che si propone di essere sintesi di un'azione che possa rappresentare i giovani sia a San Marino che in Europa. Le politiche giovanili sono di estrema importanza, spiegano, e tra tutti è il turismo, in collaborazione con l'economia, uno degli ambiti più importanti su cui andare ad agire per far ripartire il Paese e offrire opportunità occupazionali ai giovani.



Nel video l'intervista a Lorenzo Bugli, Presidente dei Giovani Democratico Cristiani