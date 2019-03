Ufficiale. Il 2 giugno si terrà il referendum sulla Legge Elettorale



È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale il decreto reggenziale per la celebrazione del referendum sulle modifiche alla legge elettorale. La data indicata è domenica 2 giugno. In quello stesso giorno dovrebbe svolgersi anche il referendum confermativo per la revisione della Carta dei Diritti, richiesto dai capigruppo consiliari dopo l'approvazione della legge sui Diritti Civili ma che al momento del voto non ha trovato in Aula la maggioranza assoluta.