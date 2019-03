Commissione Interni: al via il dibattito in materia di cittadinanza

Proseguono i lavori per la Commissione Interni. Dopo l'approvazione dei progetti di legge sulla corruzione privata e sul trust - che arriveranno in seconda lettura con tutta probabilità già nella prossima seduta consiliare - in primo piano, nella seduta serale di ieri, sono stati i provvedimenti legati al mondo della scuola. Passano i due progetti di legge, uno relativo alla prima fase di sperimentazione delle indicazioni curricolari per la scuola; l'altro relativo alla istituzione dell'Insegnamento di Etica, Cultura e Società. Una nuova materia, la cui introduzione già dal prossimo anno scolastico, mira a superare l'istituto dell'esonero dall'insegnamento della religione cattolica, dando allo studente che voglia avvalersene, un percorso formativo parallelo.

Commissione interni che riprende nel pomeriggio, con il dibattito in materia di cittadinanza e il differimento del termine per l'esame del progetto di legge di inziativa popolare proprio su cittadinanza e naturalizzazione.