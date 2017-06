L'arte di mentire

Tutto ciò che è profondo ama la maschera. Da questa espressione di Friedrich Nietsche nasce l'intuizione di Giancarlo Dotto, scrittore e giornalista, per raccontare il teatro in un programma negli studi di San Marino Rtv. in sei puntate. Da Eduardo a Luchino Visconti,da Strehler e il Piccolo teatro di Milano, fino a Carmelo Bene - cui Dotto ha dedicato una poderosa biografia- verrà raccontata l'epoca d'oro del teatro italiano. La scenografia e le luci di Danilo Berardi, permettono di entrare nell'antro a volte oscuro della rappresentazione teatrale, con grandi maschere che volteggiano sulla scena. Cura e regia di Antonio Prenna.