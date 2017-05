"PrimaEPPOI: storie di passioni che fanno epoca" è un programma dedicato alle auto d'epoca. Non un programma per gli addetti ai lavori ma per tutti, dove le auto vengono raccontate attraverso aneddoti e curiosità anche legati a ciò che ruota attorno a quel mondo: i mercatini, le competizioni, i raduni, le mostre, il restauro... Il tutto attraverso le esperienze personali del proprietario e la storia dell'auto che presenta nella puntata.

E siccome uno dei piaceri legati al mondo delle auto d'epoca è quello del viaggiare, a questo si associa inevitabilmente anche il piacere della scoperta del buon cibo e del buon vino. Ancor più invitanti se gustati in locali (ristoranti, enoteche, trattorie...) che, a propria volta, hanno storie da raccontare. E quindi anche qui di nuovo, sempre in tema con il programma, storie e passioni che si impongono al tempo che passa.

A cura di Olivia Marani.

"PrimaEPPOI" va in onda tutti i sabati alle 20.00 sul Canale 73 del Digitale Terrestre e sul satellite, Canale 520 di Sky



