Quando il sabato era sabato

La tv anni Sessanta in bianco e nero, raccontata a colori, in dieci puntate.

Gli sfavillanti anni (tra lustrini e piume di struzzo) del Primo Canale nazionale Rai fino alla nascita del Secondo programma nei successi del varietà musicale anni Sessanta sino al rivoluzionario L'Appuntamento del 1973 con Walter Chiari e Ornella Vanoni.

Musica, sketch e canzonette, direttamente da San Remo dopo i successi del Disco per l'Estate o del Cantagiro.

Il varietà di prima serata con i grandi successi di Antonello Falqui in Studio Uno. Ospiti e vedette internazionali del tempo presentate da cantattori e cantanti: Kramer e le Kessler, Rascel, Mina e la coppia Gaber - Ombretta Colli in una parata di artisti mai vista lungo un decennio: in pieno boom economico la canzone leggera e d'autore che accompagnavano i grandi cambiamenti sociali e politici.

Un programma a cura di Francesco Zingrillo