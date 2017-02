Una produzione San Marino RTV in collaborazione con Maurizio Costanzo in "Scusi, mi racconta San Marino?"

Capo redattore Sergio Barducci. In regia di Valentino Tocco.

In ogni puntata un ospite racconterà qualcosa di San Marino, per conoscere meglio uno Stato che è all'interno dell'Italia... poi curiosità e aneddoti.

In questa seconda serie illustri personalità del mondo della cultura, della politica e dell'impresa parlano del loro rapporto con San Marino.

Programma in collaborazione con Abs (Associazione Bancaria Sammarinese), Giochi del Titano e Condiriso Berni.