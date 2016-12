00VERDEè la trasmissione televisiva che promuove e valorizza le bellezze del territorio attraverso il paesaggio naturale e artistico, le tradizioni, la storia, la sostenibilità, il mondo agricolo e l'innovazione. E' un format itinerante che si snoda tra immagini suggestive e inedite della Repubblica e dei territori limitrofi, proponendo ad ogni puntata una nuova location, interviste ad esperti e personaggi del territorio.



00VERDE, realizzato da San Marino RTV in collaborazione con Consorzio Terra di San Marino, con il contributo di Banca di San Marino e Ente Cassa di Faetano, con il patrocinio di Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente, Agricoltura, Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Giustizia e Rapporti con le Giunte di Castello, Segreteria di Stato per il Turismo, è condotto da Sonia Grassi, con la partecipazione amichevole di Augusto Tocci. La regia è curata da Luca Binelli.

E-mail: zerozeroverde@sanmarinortv.sm





In onda domenica alle 12.00



