Burdel - punti di vista

San Marino RTV guarda ai giovani ed è così che nasce #Burdel, i ragazzi - dagli 11 ai 15 anni - dal “loro” punto di vista.



Questo nuovo programma è un'occasione per i ragazzi di raccontarsi attraverso chiacchierate molto informali.

Ci saranno i sogni nel cassetto, quello che amano fare nel tempo libero, che cosa rappresentano per loro gli amici, il rapporto con il mondo degli adulti, che musica ascoltano, i social e internet, gli hobby e le passioni, insomma, tutto quello che fa parte del loro mondo e che hanno voglia di condividere per far capire chi sono davvero.



#Burdel va in onda ogni mercoledì alle 20.00



