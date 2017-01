Al Cinema





















Terza serie della trasmissione cinematografica della Redazione giornalistica, Cultura e Spettacoli, a cura di Francesco Zingrillo.

Un programma settimanale, in onda ogni venerdì alle 20.00, con rubriche sul cinema d'autore e d'essai, curiosità e prime film, in sala (cineteche e cineclub) e multisala oltre alle pellicole e rassegne proposte al CONCORDIA di Borgo Maggiore.



La Settima Arte in tv: in studio Francesco Zingrillo e Monica Fabbri. Progetto grafico e virtuale per la regia di Carlo Brenda.



GUARDA LE NUOVE PUNTATE DI "AL CINEMA"