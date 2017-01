Su San Marino RTV l’approfondimento di attualità, politica e costume. Ospiti, servizi, collegamenti per conoscere, capire, discutere.

Il Capo redattore Sergio Barducci affronta in studio gli eventi che hanno fatto notizia e che cercano una risposta. Regia di Giovanna Gobbi.



Indaco va in onda ogni martedì alle ore 21.00 in diretta streaming, sul canale 73 del Digitale Terrestre e di Tivù Sat e sul canale 520 di Sky.





GUARDA LE NUOVE PUNTATE