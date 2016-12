“Khorakhanè”: la rubrica settimanale dedicata al sociale di San Marino RTV. Prende in prestito sigla e titolo da una delle canzoni più famose di Fabrizio De Andrè, incentrata sullo stile di vita Rom, per proporre un 'viaggio intorno al secolo'.



In onda ogni domenica alle 18.30, a partire dal 16 ottobre 2016



In studio Sara Bucci



Guarda le nuove puntate di Khorakhanè