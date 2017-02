“Serenissima”: un appuntamento con i fatti e le storie che attraversano la Repubblica di San Marino e coinvolgono l’Italia ed il Mondo. Condotto dal Direttore Generale, Carlo Romeo.

Conversazioni e approfondimenti con ospiti in studio, in rappresentanza del mondo politico, economico, sociale e culturale.



“Serenissima” va in onda tutti i venerdì alle 21.00 sul Canale 73 del Digitale Terrestre e sul satellite, Canale 520 Sky.



Guarda le nuove puntate di Serenissima