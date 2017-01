Tg Ambiente

Un nuovo Tg tematico della San Marino RTV che vuole raccontare, come facilmente suggerisce il titolo, le questioni ambientali - nel senso più ampio del termine – attraverso cronaca e attualità del territorio sammarinese e italiano, ma anche travalicandoli, perché nessun tema più dell'Ambiente conosce limiti e confini politici e geografici.

In onda tutti mercoledì alle ore 23.00



