Tg Europa

Il Tg Europa sarà caratterizzato da notizie di approfondimento sul negoziato in corso con l’Unione Europea, da interviste a referenti politico-istituzionali sammarinesi e internazionali e dai principali temi all'attenzione dell'agenda europea.

In onda tutti i venerdì alle 23.15



