Puntata del 24/03/17 - MONACO 1972 LE OLIMPIADI DEL TERRORE Sono passate alla storia come le Olimpiadi del terrore. E sicuramente i Giochi di Monaco 1972 vengono ricordati per l'attacco terroristico agli atleti israeliani al Villaggio.

Documenti, testimonianze di un attentato avvenuto in diretta tv. Ma anche le imprese sportive di Di Biasi e Giorgio Cagnotto e la nascita della stella di Novella Calligaris









Puntata del 17/03/17 - CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO '68 Nel 1968 l'Italia organizza il Campionato Europeo di Calcio. Lo vince, ad oggi è ancora l'unico. Il clima è frizzante, le rivolte degli studenti e la voglia di nuovo. L'Urss, la monetina che resta in piedi, le due finali con la Jugoslavia.

Il giovane Eraldo Pecci si apprestava a diventare un calciatore, il Cucci cronista seguiva tutto dalla tribuna stampa.









Puntata del 10/03/17 - GINO BARTALI Per questa volta lo stadio resta chiuso. Campioni&Campioni sta sulle strade polverose e leggendarie del Tour de France e su quelle del Giro sul quale spifferano venti di guerra. Ma soprattutto sulle quali sfreccia Gino Bartali.

Il Campione, l'uomo delle 3 Grand Boucle. Una per il Duce, una per De Gasperi e una per Togliatti.

I racconti di Italo Cucci al seguito per il Guerino, il tifo si Eraldo Pecci.









Puntata del 03/03/17 - MONDIALI DI CALCIO SPAGNA '82 Spagna 1982 e il trionfo azzurro, un carro sul quale sono saliti per primi anche quelli che dicevano che a quel Mondiale con quella squadra non era nemmeno il caso di partecipare.

Gli insulti gratuiti a Enzo Bearzot, il "vecio", che porterà il gruppo a vivere il sogno di alzare la Coppa.









Mosca 1980 e Los Angeles 1984, le Olimpiadi dei blocchi contrapposti e dei boicottaggi. I Giochi nell'Urss senza americani, quelli degli Stati Uniti senza i paesi dell'est. La guerra fredda vince, ma solo in parte sullo sport che ci regala 4 stupende storie italiane: quelle di Pietro Mennea, Sara Simeoni, Gabriella Dorio e i fratelli Abbagnale.









L'Argentina organizza il Mondiale nel '78. Il Generale Videla, nuovo capo del governo, vuole vincerlo per accreditarsi agli occhi delle comunità internazionale. Ma di quel paese troppe cose non sono chiare. Ci sono madri che protestano a Plaza de Mayo perchè dei loro figli non si sa nulla. Chi è contro il regime ha vita breve. Nell'Italia che gioca un ottimo Mondiale c'è Eraldo Pecci. Italo Cucci è sul posto come Direttore del Guerin Sportivo.









Una storia emiliana che diventa leggenda italiana e mito americano. E' quella del Drake Enzo Ferrari, per sua stessa definizione "grande agitatore di uomini". Dalla Mille Miglia alla Formula Uno, fino al Ferrari segreto che Italo Cucci ha raccontato in libro e in questa puntata. Attorno al personaggio di punta, il ruolo dell'automobile come motore di sviluppo di un paese che tornava ottimista.









Puntata del 03/02/2017 - TORINO, LO SCUDETTO DEL '76 Il Grande Torino non esiste più, ma nel 1976 il Toro torna grande. E in quella squadra che torna a vincere lo scudetto giocava il nostro Eraldo Pecci. Racconti di spogliatoio e di vita vissuta dentro una città granata che da sempre ha la Juventus sullo sfondo. Uno scudetto conquistato all'ultima giornata proprio grazie alla sconfitta della Juventus a Perugia, raccontata da Italo Cucci