Nuovo format della San Marino Rtv dedicato al mondo del ciclismo: "InBici - Passione sui Pedali", trasmissione in collaborazione con il Magazine INBICI. Il programma è condotto da: Gian Luca Giardini.





IN BICI va in onda sui canali:

520 SKY e 73 TivùSat

73 e 93 digitale terrestre Emilia Romagna e Marche



In streaming sulla web/TV



ORARI DELLE PUNTATE:

GIOVEDI' ore 20.00



REPLICHE:

DOMENICA ore 16.10



CANALE SPORTIVO:

GIOVEDI' ore 22.35

VENERDI' ore 12.50

SABATO ore 17.15



Guarda ON DEMAND le puntate di inBici