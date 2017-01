PASSIONECALCIO

PassioneCalcio è il programma della San Marino RTV dedicato ai SETTORI GIOVANILI e al CALCIO FEMMINILE.

Goal, interviste e commenti sui campionati di serie A e serie B femminile. Spazio anche ai Campionati Regionali di serie C e serie D. PassioneCalcio è dedicata anche al mondo dei Settori Giovanili maschili e femminile con i goal di tutte le categorie, dagli Esordienti alla Juniores Nazionale, passando per i campionati Allievi, Giovanissimi e Primavera (femminile), senza mai dimenticare anche l'attività di base con i piccoli calciatori impegnati nei campionati under 12 e under 10.



PassioneCalcio CALCIO FEMMINILE

Dove e quando:

MERCOLEDI' ore 22.00

Satellite: 520 SKY, 73 TivùSat e piattaforma EutelSat

Digitale: canale 73 San Marino RTV Emilia Romagna e Marche

Web: in diretta streaming sulla Web/TV



PassioneCalcio SETTORE GIOVANILE

Dove e quando:

MERCOLEDI' ore 19.00

Digitale: canale 93 RTV Sport Emilia Romagna e Marche

Web: in diretta streaming sulla Web/TV Sport



(Replica) VENERDI' ore 15.50

Satellite: 520 SKY, 73 TivùSat e piattaforma EutelSat

Digitale: canale 73 San Marino RTV Emilia Romagna e Marche

Web: in diretta streaming sulla Web/TV



