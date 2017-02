TELE STADIO

Tutti i goal e le immagini del Campionato Sammarinese con TeleStadio. Il programma che segue la corsa delle 15 squadre del Titano verso la conquista dello scudetto. Dalla stagione 2009/2010 sono tre le squadre impegnati nelle coppe europee. La seconda classifica del Campionato Sammarinese partecipa al primo turno preliminare della UEFA Europa League, così come la vincitrice della Coppa Titano. Tele Stadio è il programma sportivo curato da Elia Gorini, interamente dedicato al calcio sammarinese.





In onda sul SATELLITE (Canale 520 SKY e 73 TivùSat):

MARTEDI’ alle 22.00



In onda sul DIGITALE TERRESTRE (Canale 93 RTVSport):

MARTEDI’ alle 20.45



