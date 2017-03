Canale nazionale: un 'simpatizzante' romano scrive al Dg

"Egregio Direttore,

mi chiamo Alessandro Lucarini, vivo a Roma e sono un telespettatore della "San Marino Rtv", anche se non molto assiduo, in quanto guardo le vostre produzioni tramite web.

Volevo complimentarmi per la qualità delle trasmissioni e anch'io, nel mio piccolo, m'iscrivo tra i simpatizzanti, affinchè l'emittente da Lei diretta possa essere irradiata sul digitale terrestre, attraverso un canale nazionale (in Italia).

Speriamo bene!!!

Devo confessarLe che sono un "nostalgico" del Tg di "Teleroma", di cui ero un frequente spettatore, dovendo ahimè constatare che, nell'etere romano (o meglio in quel che resta) ad oggi restano rari esempi di informazione, innovativa e non ingessata.

Tuttavia, noto che nei programmi della "Rtv" è rimasta quella "impronta" che, senza dubbio, è anche merito del suo Dna di giornalista e comunicatore.

Per questo, mi auguro un giorno di sintonizzarmi sul vostro canale senza dover passare attraverso un tablet o una parabola.

Nel ringraziarVi per il vostro modo di concepire il mezzo televisivo, estendendo i complimenti a tutta la vostra struttura, Le porgo cordiali saluti.

Alessandro Lucarini



RISPONDE IL DG



Grazie e contento di avere un vecchio amico romano a guardarci. Qualcosa resta.

A presto.

Carlo Romeo