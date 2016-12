I primi numeri di San Marino 2017

Il Consiglio Nazionale ha distribuito i contributi straordinari

Un sospiro di sollievo per le Federazioni Sportive riunite ieri sera nel Consiglio Nazionale. Aver scongiurato l'Esercizio provvisorio ha permesso la distribuzione dei contributi straordinari e per le manifestazioni, rispettivamente 110.000 e 67.000 sulla base dei bilanci approvati. E' stato l'ultimo CN del quadriennio quello che ha deliberato a maggioranza il nuovo regolamento sulla determinazione, riconoscimento e mantenimento nel Cons delle Federazioni membro di diritto e delle Discipline Sportive Associate. Le Federazioni che soddisfano i requisiti di legge, ma non i criteri del nuovo regolamento, potranno essere affiliate quali Discipline Sportive Associate rispondendo a numeri come atleti agonisti, movimento economico, sostenibilità, organizzazione di eventi o manfisteazioni sportive. A proposito di eventi si avvicina quello clou del 2017, quello che riguarda i Giochi dei Piccoli Stati. L'edizione supererà ancora una volta i 1000 atleti ai quali vanno ad aggiungersi arbitri, dirigenti, tecnici e ospiti. Con 220 iscritti sarà quella lussemburghese la delegazione più numerosa. Apprezzato anche il programma di gare proposte, sono in attesa di conferma solo la raffa femminile e mista, petanque e lyonnaise femminile per la mancanza di 4 nazioni iscritte. Stesso problema per il judo -48 +78 donne e double trap e skeet femminile. Ufficiale invece la prima volta del Tiro con l'Arco, con i rappresentanti di ben 8 paesi su 9. Affollate come sempre le gare di atletica, nuoto, ciclismo e beach volley.