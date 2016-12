Sci, Coppa del Mondo: Gross terzo a Madonna di Campiglio

Primo podio in Italia per lo slalomista di Pozza di Fassa.

Continua il periodo positivo degli azzurri dello sci alpino, con Stefano Gross capace di conquistare il podio nello slalom di Madonna di Campiglio, che ieri ha incoronato il norvegese Henrik Kristoffersen, più veloce di Marcel Hirscher di 33 centesimi di secondo. Primo podio in Italia per Gross che – nonostante qualche problema alla schiena – si è piazzato alle spalle dei due giganti, precedendo di una manciata di centesimi il connazionale Manfred Moelgg, quarto. Nono posto per Patrick Thaler.



LP