Eurolega, Milano crolla a Barcellona: 7° ko di fila. CSKA battuto dal Fenerbahce

Nonostante i 27 di Sanders l'Olimpia non entra mai in partita e ora è ultima col Galatasaray. Seconda sconfitta del girone per i russi, sconfitti in casa dai gialloneri di Istanbul. Ok Panathinaikos e Darussafaka.

Nella tana del Barcellona, Milano agonizza per 40' e torna a casa con un 89-75 mai in discussione. Che vale la settima sconfitta consecutiva in Eurolega, la decima in 14 gare, e l'ultimo posto nel girone col Galatasaray. Attacco spuntato, difesa imbarazzante, tantissima confusione e -13 già alla prima sirena: troppo facile per il Barça, con Tomic che ne fa 19, con 32 di valutazione e 9/10 da due, e Rice che somma 10 punti e 11 assist. Nella terza frazione la schiacciata proprio di Tomic vale il +20, Milano si aggrappa ai 27 di Sanders, uscito a giochi già fatti, per risalire fino al -14 finale.



Se in Catalogna si rispettano i pronostici a Mosca ecco il miracolo di Natale, col Fenerbahce che dopo un tempo supplementare regola 79-95 il CSKA. Il +10 russo a fine primo quarto sa di trailer di un film dal finale scontato, invece la tripla di Mahmutoglu dà il là a una rimonta nella quale c'è tanto Udoh: 17 punti, 11 rimbalzi e difese da lode. Poi entra in scena anche Dixon, che al gioco da quattro – bomba+lunetta – del -1 prima dell'ultimo riposo aggiunge, a 15” alla fine, il libero del pari. E nell'overtime non c'è storia, Dixon continua la sua cavalcata fino a quota 25 e per il CSKA, nonostante i 21 di un Teodosic che rispetto al solito è in vena di regali, è ko.



Fener nel gruppone di seconde insieme al Panathinaikos e al Baskonia, con gli spagnoli che non sfruttano la caduta dei russi cedendo 69-68 proprio ai greci, guidati dai 23 di Singleton. E dai 30 del duo Calathes-James, che confeziona, con assist del primo e canestro del secondo, i punti della vittoria. Baskonia risale a -1, poi gran difesa di Calathes su Beubois e il Pana la spunta.



Tirato fino all'ultimo anche l'86-84 con cui il Darussafaka batte il Maccabi Tel Aviv. Israeliani che vanno subito sul vantaggio a due cifre e ci restano, grazie ai 23 di Goudelock e ai 17 di Rudd, fino a metà terzo quarto. Quindi la rimonta dei turchi, nei quali brillano i 20+12 rimbalzi di Clyburn, i 15 di Wanamaker e i 23 di Wilbekin. Proprio di quest'ultimo, la tripla che ammazza la partita a 35” dal termine.



RM