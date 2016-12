Biliardo. Davide della Balda è il campione sammarinese

L’epilogo finale di una stagione, densa di avvenimenti e di ampia partecipazione da parte di tutto il movimento del biliardo sammarinese, tra le due specialità stecca e boccette, ha visto la disciplina della stecca concludere questo 2016 con una finale dove i due più forti giocatori, Maurizio Gobbi e Davide Della Balda, si sono sfidati per l’ennesima volta per la conquista del titolo più prestigioso.

Gobbi, dopo aver vinto in sostanza tutte le gare del Trofeo Federale e il campionato sammarinese di Goriziana, era atteso per completare il grande slam con il successo anche in questo importante appuntamento.

Della Balda, dal canto suo, si presentava con le carte in regola per conquistare il titolo, e così è stato……

Con la presenza del Presidente del CONS Giardi Gian Primo, che ci ha onorato della partecipazione, è iniziato questo “duello” durato oltre due ore e trenta.

L’inizio della gara, con la formula del meglio delle sette partite ai 60 punti, è stato all’insegna dell’emozione da entrambi i giocatori, ma si è subito notato che tra i due contendenti, Davide Della Balda era quello più preciso, al contrario di Maurizio Gobbi che, stranamente, sbagliava più del dovuto.

Dopo le prime due partite vinte da Davide, Maurizio con un’impennata d’orgoglio si rifaceva sotto pareggiando il punteggio sul due a due. A quel punto, la situazione sembrava rovesciata con un epilogo a favore del secondo, ma le tensioni si sono rifatte sentire e dopo un provvisorio tre a tre, Davide faceva sua la settima e decisiva partita. Onore al merito a questi due atleti del panno verde che hanno dato vita a una delle finali più belle per le incognite del verdetto finale.

Ora, dopo quest’avventura si guarda al 2017 che si annuncia densa di appuntamenti internazionali ad iniziare dai campionati a squadre nazionali a Brandeburgo i primi di Aprile e terminerà a fine ottobre con i mondiali individuali in Argentina nella città di Goicocea a sud di Buenos Aires.

In campo nazionale sia sammarinese sia italiano, ci cimenteranno le due squadre della Tre Penne e per le stecche, e quella del Ritrovo di Dogana per le boccette.

Il calendario italiano ci vedrà, inoltre, in entrambe le discipline, a gareggiare individualmente quasi settimanalmente.

Ora come primo punto per la nuova Federazione che si insedierà entro Gennaio 2017, ci sarà quello di incrementare il settore giovanile nel nuovo locale presso il centro tennis di Montecchio.