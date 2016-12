Vela, incredibile Coville: nuovo record sul giro del mondo in solitaria

Il francese migliora il precedente record di 8 giorni e 10 ore.

Francese come Jules Verne, ancor più rapido nel completare il giro del mondo di quanto non abbia potuto immaginare il celebre autore francese ormai 140 anni fa: cambiano gli strumenti, diverso il mezzo, simile la voglia di misurasi con un'impresa titanica; così Thomas Coville, 48enne di Rénnes, è stato capace di mettersi alle spalle qualcosa come sette settimane di regata oceanica in solitaria, per partire e tornare a Brest da eroe, pur “stremato e completamente esaurito” - come sottolinea allo sbarco. Distrutto, ma anche nuovo primatista mondiale sul giro del globo in barca a vela, in solitaria.



In quanto? 49 giorni, 3 ore e 7 minuti. Lasciamo da parte i secondi, inutili alla comparazione col precedente record, quello di Francis Joyon che resisteva dal 2008 ed è stato migliorato della bellezza di 8 giorni e 10 ore. Una fatica disumana, per il 48enne filosofo della vela – come lo chiamano – che ha passato quasi 50 giorni, in preda alle correnti oceaniche, tra Capo di Buona Speranza e la Terra del Fuoco, tutto da solo.



Ieri l'arrivo a destinazione, accolto da migliaia di persone – nel giorno di Santo Stefano – a riempire il molo di Brest, la Mecca della vela oceanica transalpina. “Le ultime miglia le peggiori” - assicura l'iron man francese, che al quinto tentativo ha centrato l'appuntamento con la storia.



LP