T&A, dalla Spagna arriva Perez

Nuovo arrivo sul monte di lancio per la T&A. Andres Perez, lanciatore destro della nazionale spagnola va ad aggiungersi al roster sammarinese per la prossima stagione. Nato in Venezuela nel 1991, Perez ha attualmente lo status di comunitario. Perez è reduce da un’annata ad altissimo livello in Spagna, chiusa con un eccellente 1.27 di ERA in 28 inning giocati.