La nazionale femminile vince il torneo del 28 dicembre

Il 28 dicembre, al Pala Casadei di Serravalle, la nazionale femminile ha giocato un triangolare di preparazione ai Giochi dei Piccoli Stati 2017 contro il Gabicce e la Polisportiva Stella Rimini, due compagini di serie B2. La formula prevedeva si giocassero due set a partita e che a ogni set conquistato corrispondesse un punto in classifica.

Alla fine, per le titane, è arrivata una vittoria grazie al 2 a 0 (21, 12) inflitto al Gabicce e al pareggio per 1 a 1 (19/25 25/20) con la Stella Rimini. Gabicce e Stella hanno pareggiato fra loro (25/22 25/27) e alla fine il conto dei set vinti ha visto prevalere la nazionale sammarinese (3) davanti alla Stella (2) e al Gabicce (1). “La cosa più importante non è stata il risultato ma il fatto che abbiamo svolto un allenamento proficuo, in particolare nella seconda partita, quella con la Stella – ha spiegato Luigi Morolli, Ct delle biancazzure. - In questo match le ragazze hanno risposto bene anche dal punto di vista mentale contro una squadra che ha difeso con grande intensità; si sono applicate molto e certamente si è fatto un passo in avanti nella preparazione ai Giochi dei Piccoli Stati. Abbiamo commesso alcuni errori, frutto della scarsa abitudine a giocare insieme e certamente ci sono particolari sui quali dobbiamo lavorare come, ad esempio il gioco d’attacco al centro ma tutto sommato è stato un test molto positivo”.

Nel complesso, buona la prova di tutta la squadra con una menzione particolare per Samanta Giardi e Chiara Parenti che hanno saputo attaccare con intelligenza e potenza i palloni ben distribuiti da una positivissima Elisa Morolli. Ottimo il lavoro a muro dei centrali Francesca Rosa, Elisa Vanucci e Giulia Tomassucci.

Nelle due partite, Morolli ha schierato nel sestetto partente Giardi opposta al palleggiatore Morolli, Elisa Parenti e Cristina Bacciocchi schiacciatrici, Tomassucci e Rosa centrali con Elisa Ridolfi libero, inserendo poi quasi tutte le altre giocatrici a disposizione: Valeria Benvenuti, Chiara Parenti, Anita Magalotti, Rachele Stimac, Elisa Vanucci.