AIPS, Stampa Sportiva: ecco gli atleti 2016



Le Associazioni Nazionali della stampa sportiva hanno eletto gli atleti dell'anno. A San Marino domina il tiro a volo.

Dopo gli atleti internazionali, eletti con sondaggio on line tra gli iscritti all'AIPS, l'Associazione Stampa Sportiva Internazionale, e' la volta degli atleti nazionali. Anche San Marino ha eletto i suoi campioni. A votare sono stati i giornalisti iscritti alla Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Tre uomini e tre donne che si sono particolarmente distinti nel 2016. Calcio e tiro a volo hanno fatta da padroni. Sul podio maschile, la medaglia d'oro virtuale è andata a Gian Marco Berti. Il tiratore sammarinese ha vinto la prova di Coppa del Mondo di trap a Baku. Secondo posto per Jacopo Frisoni. L'atleta della Federbocce è argento ai campionati europei di under 23, cedendo in finale solo al fortissimo italiano Mattia Visconti per 12 a 5. Mattia Stefanelli guadagna il terzo posto grazie alla rete segnata alla Norvegia nelle qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. L'attaccante biancoazzurra avevo siglato la rete del momentaneo 1-1, che aveva fatto sognare l'impresa per la Nazionale.

Anche in campo femminile, domina il tiro a volo. Alessandra Perilli è sul gradino più alto per l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva grazie al secondo posto nella finale di Coppa del Mondo. La tiratrice biancoazzurra è argento dopo un incredibile shoot off contro la neozelandese Rooney deciso solo al decimo piattello. Tra gli atleti dell'anno, il secondo posto è per Valeria Canini, la calciatrice sammarinese rappresenta la squadra della Federazione che ha vinto nel 2016 il campionato e la Coppa Emilia Romagna. La giocatrice biancoazzurra, con un passato anche in serie A con le maglie di San Zaccaria e Riviera di Romagna, è tra le portacolori del movimento del calcio femminile del Titano.

Terzo posto per Chiara Morri. La pongista sammarinese si è ben distinta ai campionati Europei giovanili in Croazia, vincendo anche la gara d'esordio. L'atleta del tennis tavolo ha iniziato la stagione vincendo anche l'Open di Senigallia. I nominativi degli “atleti dell'anno” sono consultabili sul sito della Stampa Sportiva Internazionale e saranno pubblicati sulla rivista ufficiale della AIPS distribuita in tutto il mondo. Tra i nomi più illustri, vicino a quelli di San Marino, anche quelli di Tania Cagnotto, Gigi Donnarumma, Luka Modric e Antoine Griezman.



Elia Gorini