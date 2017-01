Volley: San Marino cade in finale. Memorial Casadei al Conselice

Conselice si aggiudica l'ottava edizione del Memorial Alessandro “Cassa” Casadei. 3 a 1 il punteggio con il quale il sestetto ravvenate, che milita in serie B, ha battuto la Nazionale sammarinese andata in vantaggio nel primo set chiuso sul 25 – 22. Coach Mascetti ha girato i suoi dando spazio anche ai giovani che dovranno lottare per la convocazione del Torneo dei Giochi dei Piccoli Stati. La minore esperienza del sestetto biancoazzurro e la maggior qualità di Conselice ha fatto la differenza con i ravennati che hanno fatto loro i successivi giochi con i parziali di 25-20;25-21;e 25-18. Torneo di livello confermato anche dalla finalina terzo/quarto posto che ha visto Morciano battere il Rubicone Volley al tie -break rimontando due giochi di svantaggio. Soddisfatto coach Stefano Mascetti: “ una due giorni – ha dichiarato- che mi ha dato l'opportunità di vedere all'opera diversi giovani che in questi 5 mesi che ci separano dall'impegno delle piccole olimpiadi, dovranno crescere. E' una Nazionale giusto mix tra esperti e giovani, e in questo torneo ho visto cose decisamente positive”. La Nazionale si ritroverà nel periodo pasquale per una stage, poi la vera e propria preparazione pre-giochi, inizierà tra fine aprile e inizio maggio, quando tra allenamenti e amichevoli i convocati saranno a disposizione di Mascetti.

