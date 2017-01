Basket, Asset Banca: suicidio a Modena

I ragazzi di Foschi gettano alle ortiche un vantaggio in doppia cifra all'intervallo e cedono di schianto all'over-time.

Incredibile l'andamento dell'incontro tra Nuova PSA Modena ed Asset Banca San Marino, al Ferraris di Modena. I ragazzi di Foschi dominano nel primo tempo, arrivando finanche al +12 di vantaggio all'intervallo, quando il tabellone dice 48-36.



Quelle che ne esce dagli spogliatoi è però la peggior versione - a livello di approccio all'incontro e capacità di starci dentro - della Pallacanestro Titano, che spreca in toto il vantaggio accantonato, rimandando il verdetto dell'incontro all'over-time, dove a far tutta la differenza del mondo è l'inerzia favorevole con cui ci arrivano gli emiliani. Il finale premia la Nuova PSA Modena col punteggio di 92-85: 34 punti di Verrigni, 23 con 15 rimbalzi per Saccà. Fronte Titano, Rinaldi è il migliore con 24 punti a referto, a nulla vale la doppia doppia a 10 di Polverelli.



LP