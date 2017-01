Sci: Manfred Moelgg fantastico secondo a Adelboden

Dopo la vittoria di Zagabria, l'azzurro conquista il secondo posto in Svizzera alle spalle di Kristoffersen.

L'Italia dello sci c'è. In attesa di tornare “valanga azzurra”, arrivano segnali importantissimi dal movimento italiano. L'impresa di oggi è quella di Manfred Moelgg che in Svizzera conferma il suo ottimo stato di forma conquistando un fantastico secondo posto nello slalom di Adeboden. L'altoatesino dà continuità al successo conquistato a Zagabria nel primo impegno del 2017. Dopo un'ottima prima manche, chiusa a soli 38/100 dal norvegese Henrik Kristoffersen, l'azzurro si è ripetuto nella seconda. Prima prova segnata anche da un fitto banco di nebbia salito da fondovalle dopo i primi tre atleti. Manfred Moelgg completa il suo podio stagionale proprio in Svizzera. Terzo a inizio stagione a Levi, primo a Zagabria la scorsa settimana, ora questo secondo posto su una delle piste più importanti del panorama internazionale. Un secondo posto che migliora il terzo centrato nello slalom nel 2013. Il finanziare azzurro chiude con un riardo di 1”83 dal vincitore Kristoffersen, al 13' successo. Sul podio anche Marcel Hirscher. Per lo sciatore austriaco è il podio numero 101 in carriera, a 2”19. Da dimenticare le prove degli altri italiani in gara. Patrick Thaler è 17', mentre Giuliano Razzoli 28'. Nella classifica generale di Coppa del Mondo guida sempre Hirscher con 893 punti davanti al francese Pinturault, solo nono in Svizzera. Si avvicina Kristoffersen a soli due punti.



Elia Gorini