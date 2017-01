Volley: sconfitta la Titan Services, vince la Banca di San Marino

La squadra di Mascetti cede la testa della classifica allo Zinella Bologna. La Banca di San Marino consolida la terza posizione.

Non è un buon anno per la capolista Titan Services. Nella prima uscita del 2017 la squadra di coach Stefano Mascetti cade a sorpresa in casa della Spem Faenza. I padroni di casa s'impongono 3-1, costringendo i biancoazzurri a lasciare la testa della classifica a favore dello Zinella Bologna. E' la prima volta in questo campionato che i Titani non conquistano punti. Faenza sfrutta anche i tanti errori dei sammarinesi per conquistare un successo prestigioso contro la capolista. Mascetti deve fare i conti anche qualche assenza, a parziale giustificazione di una giornata negativa per la Titan Services. In attacco Budzko gioca sui suoi livelli contribuendo con 25 punti. I Titani vanno sotto 2 set a 0, poi trovano nel terzo lo spunto per ripartire. La partita sembra cambiare, ma Faenza la chiude vincendo 25/20 il quarto. In classifica, come detto, Zinella Bologna guida con 22 punti, davanti alla Titan Services, staccata di due punti. Terzo posto per Bellaria a 19. Prossimo impegno in casa proprio contro lo Zinella Bologna per la partita più importante della stagione. Inizia nel migliore dei modi il 2017 della Banca di San Marino, che in qualche modo pareggia il conto nella doppia sfida contro Faenza. Le ragazze di coach Luca Nanni superano 3-0 la Fenix Faenza al termine di una partita giocata su ritmi non elevati. Avvio equilibrato, poi la Banca di San Marino comincia a girare di più e prende confidenza con la partita. Il primo set dice 25/20. Da segnalare l'esordio in campionato di Doria Carnesecchi, esperta palleggiatrice riminese con trascorsi in serie A. Nel secondo parziale parte meglio Faenza. Nanni chiama due time-out dopo i quali la Banca di San Marino si scuote e trovata la parità, le sammarinesi vanno in vantaggio sul 21/20. Faenza resta in partita, le biancoazzurre chiudono il set sul 25/22. Terzo parziale in equilibrio nella prima parte, poi il turno in battuta di Fiorucci permette alla Banca di San Marino di trovare il break vincente. In classifica guidano Ozzano e Cervia con 27 punti davanti alla Banca di San Marino con 23. Prossimo impegno a Riccione.



Elia Gorini