Alessandro Mariotti "strappa" il minimo per Pyeong Chang 2018

Il giovane sciatore sammarinese ottiene il punteggio nello slalom gigante della SES Cup in Libano.

Il sammarinese, guidato dal tecnico federale Denis Pauletto sarà in pista anche domani per cercare di centrare l'obiettivo nello slalom speciale. Mariotti, che in passato ha già preso parte agli Youth Olympic Games, aveva tempo fino al 21 gennaio 2018 per abbassare il suo punteggio sotto il limite di 140 punti FIS ma è riuscito nell'intento ben un anno prima. In Libano ha cercato l'obiettivo anche Lorenzo Bizzocchi che però non solo non è riuscito a raggiungere il "minimo" ma, a causa di un piccolo infortunio causatogli da una caduta, è stato anche costretto a rientrare sul Titano in anticipo e non parteciperà alle gare dello slalom speciale.