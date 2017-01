Marco Nanni è il nuovo Manager della T&A

È Marco Nanni il nuovo manager della T&A San Marino per la stagione 2017. Nome noto nel mondo del baseball italiano e allenatore di grandi capacità, ha saputo essere protagonista e vincente come pochi altri nell’ultimo decennio.

51 anni compiuti lo scorso 12 dicembre, Nanni ha vissuto quasi tutta la carriera da giocatore con la maglia della Fortitudo Bologna. Gli ultimi anni, in entrata di nuovo millennio, li ha passati agli ordini di Mauro Mazzotti, manager della squadra felsinea tra il 2000 e il 2005. Dal 2002 è passato nello staff tecnico, collaborando come coach alla conquista degli scudetti 2003 e 2005.

Non solo, perché all’addio di Mazzotti in direzione Grosseto, è stato proprio Nanni a sostituirlo al vertice dello staff tecnico fortitudino. Una storia fatta di intrecci frequenti e che troverà a San Marino un nuovo capitolo di collaborazione.

In Fortitudo, come manager, Nanni ha vissuto dieci anni coronati da nove trofei, una media eccellente che ha trovato le sue punte negli Scudetti 2009 e 2014, oltre che nei tre titoli di Campione d’Europa (2010, 2012, 2013) e nelle quattro Coppa Italia. In sintesi, il manager più vincente della storia bolognese.

La T&A San Marino accoglie Marco Nanni e gli fa un grande “In bocca al lupo” per questo 2017 di baseball italiano ed europeo.