Tiro a volo: Gian Nicola Berti è il nuovo presidente

Prende il posto di Moreno Benedettini: nel Consiglio Federale anche Felici, Agostini, Guiducci e Toccaceli.

Periodo di rinnovo per i Direttivi della federazioni sportive sammarinesi: una delle più importanti, per i tanti successi che ha garantito a San Marino nel corso degli anni - la Federazione Tiro a Volo - ha nominato nella serata di ieri i 5 membri per il prossimo quadriennio.



Gian Nicola Berti - già atleta e vice presidente in passato - è stato eletto Presidente per acclamazione, a seguito di una modifica allo statuto - relativamente all'incompatibilità per vincolo parentale - al fine di consentire al nuovo numero uno di rivestire la carica, nonostante tra gli atleti figuri il figlio Gian Marco.



Insieme a lui, nel Consiglio Federale, sono stati eletti Adriano Felici, Maurizio Agostini, Samuele Guiducci e Giuliano Toccaceli.



Ancora da sciogliere il nodo su chi sarà il rappresentante degli atleti all'interno del Direttivo, con Manuel Mancini tra i più quotati. Oggetto di riflessione del nuovo Consiglio Federale sarà anche la guida tecnica.



Nel video l'intervista a Gian Nicola Berti, presidente della Federazione Sammarinese Tiro a volo.



LP