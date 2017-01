Australian Open: Seppi batte anche Kyrgios

L'azzurro accede al terzo turno del tabellone, dove troverà Darcis.

Dopo la convincente vittoria ai danni di Paul-Henri Mathieu, Andreas Seppi ha concesso il bis in un incontro che affrontava contro i favori del pronostico: dall'altra parte della rete il talento di casa, Nick Kyrgios.



L'altalenante rendimento dell'australiano ha concesso a Seppi la miglior occasione possibile, puntualmente sfruttata dall'altoatesino. Il tutto nonostante un partenza da incubo, con Kyrgios a volare sul 6-1, 7-6 in men che non si dica. L'eccessiva confidenza o la convinzione di averla già portata a casa, ha giocato un brutto scherzo a Kyrgios, rimontato da Seppi per il finale di 1-6, 6-7, 6-4, 6-2, 10-8 dopo oltre 3 ore di gioco sotto il cocente sole australiano.



Al terzo turno c'è il belga Steve Darcis ad attendere l'italiano, che dovrà confermarsi ora in un match dove il favorito è lui.



Nel pomeriggio toccherà a Fabio Fognini, che dividerà il campo con Paire. Nulla da fare invece per Lorenzi, che cade in cinque set per mano di Troicki, futuro avversario di Stan Wawrinka: 6-3, 1-6, 7-6, 3-6, 6-3 con cui il n. 1 italiano lascia il torneo, al pari di Vanni e Fabbiani, tagliati fuori da Berdych e Young nel primo turno.



