Basket: Brindisi batte Pesaro a San Severo

L'amichevole in occasione del 50° anniversario della Cestistica Città di San Severo sorride ai pugliesi, che si impongono 63-60.

Buona cornice di pubblico, ieri sera al PalaCastellana di San Severo, per la sfida amichevole tra ENEL Brindisi e Consultinvest Pesaro. L'occasione è stata il 50° anniversario della Cestistica Città di San Severo: sul parquet un confronto equilibrato, con Brindisi a rimontare dal -8 a due minuti dal termine grazie alle triple in serie di Carter, M'Baye e Spanghero. Del play azzurro la bomba decisiva a due secondi dal termine, che ha regalato all'ENEL di Meo Sacchetti la vittoria per 63-60. In casa pesarese di segnalano i 16 punti di Jarrod Jones.



LP