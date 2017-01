21 gennaio 1990: John McEnroe è il primo tennista ad essere espulso dagli Australian Open

Che fosse sopra le righe lo si sapeva da tempo, ma il 21 gennaio 1990 John McEnroe entrò nella storia. Dopo aver insultato l'arbitro e violato per tre volte il codice di gara durante il match di quarto turno contro lo svedese Mikael Pernfors, McEnroe fu il primo nella storia del tennis ad essere espulso dal primo torneo Slam dell’anno.



Il New York Times ne ha parlato due anni fa con la voce del giornalista Christopher Clarey. Di seguito vi proponiamo la traduzione integrale dell’articolo.

MELBOURNE, Australia – Sono passati 25 anni dal giorno in cui John McEnroe venne espulso da Australian Open. 25 anni da quando in un’umida domenica pomeriggio, in una stanza improvvisata ad ufficio, in quel di Melbourne Park, cercava di riprendersi dalla notizia appresa in campo: era fuori dal torneo. Lui stesso ha dichiarato: “ Recentemente non ho riguardato la scena, ma sono sicuro che per me sia stato uno shock allo stato puro”.

Rispetto a come si conosceva John McEnroe, la sua reazione a riguardo fu insolitamente contenuta: dopo che il giudice di sedia Gerry Armstrong annunciò : “Game, set, match in favore di Pernfors”, il suo viso si fece pallido e rimase letteralmente “a bocca asciutta”; scosse lentamente la testa e rivolse uno sguardo agghiacciante verso Armstrong. Ma forse, in quel momento, il silenzio esprimeva ancor di più la sua rabbia.



Ecco la scena: