Sci: Lindsey Vonn vince la discesa libera di Garmisch

Al quinto posto l'azzurra Goggia

La statunitense Lindsey Vonn ha vinto la discesa di Garmisch-Partenkirchen, conquistando così il record per la sua vittoria n.77 in Coppa del Mondo.

La campionessa Usa era alla seconda gara dopo il suo rientro alle competizioni a causa di un paio di incidenti che l'hanno tenuta bloccata per quasi un anno.



Miglior azzurra e' stata Sofia Goggia che è arrivata quinta.



m.a.