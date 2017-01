Seppi fa sudare Wawrinka

Australian Open, out agli ottavi di finale

Si ferma dopo un'altra ottima partita l'Australian Open di Andreas Seppi. Il bolzanino ha ceduto per 7-6 7-6 -7-6 allo svizzero Wawrinka, numero 4 del mondo, costringendolo a giocare il tie break in tutti i set. Per Seppi si tratta di un ritorno sui suoi livelli dopo un periodo di appannamento e di un ottavo di finale conquistato che gli gioverà un buon balzo in classifica.



In Australia continuano le sorprese, dopo Djokovic è uscito anche Murray.



r.c.