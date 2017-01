Basket, serie A: Brescia travolge Pesaro 99-68

Pesante sconfitta di Pesaro in casa di Brescia. La Consultinvest cede, nella prima giornata del girone di ritorno, 99 a 68. Pesaro non è mai praticamente in partita, costretta sempre a inseguire.

All'intervallo lungo Brescia è già avanti 53 a 23. La Leonessa legittima il vantaggio anche nel secondo tempo. Michele Vitali è il migliore tra i padroni di casa con 21 punti.

Solo Jones Jarrod sembra tenere il passo degli avversari con 18 punti. In classifica la squadra di Bucchi mantiene due punti di vantaggio su Cremona e Varese battute rispettivamente da Pistoia e Sassari.



Elia Gorini