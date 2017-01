Federazione Pallacanestro, Battistini confermato Presidente per acclamazione

È il suo secondo mandato.

Damiano Battistini è stato confermato per acclamazione Presidente della Federazione Sammarinese Pallacanestro per il quadriennio olimpico 2017/2020. Il Consiglio Federale sarà formato da Michele Lanci, Rodolfo Selva, Gianluca Raschi, Enrico Gaudenzi e Marco Stefanelli, Eletto per acclamazione anche il Responsabile degli Atleti Roberto Berardi, mentre Maurizio Pinotti e Leo Marino Tentoni saranno Sindaci Revisori. Il 2017 sarà un anno di impegni importanti per la Federazione, tra i Giochi dei Piccoli Stati e i Campionati Europei Division C Under 18, a Cipro, e Under 16, ad Andorra.