Federazione Sport Speciali, Felici confermato Presidente

Per la prima volta entrano nel Consiglio Federale anche un rappresentante dei tecnici e uno degli atleti.

La Federazione Sammarinese Sport Speciali proseguirà la sua attività sotto la guida di Filiberto Felici, eletto Presidente per la terza volta consecutiva. 68 i voti presi da Felici, mentre l'avversaria Nubbia Reggini si è fermata a 33. Due novità importanti per quel che riguarda il Consiglio Federale, del quale per la prima volta faranno parte anche un Rappresentante dei tecnici, l'allenatrice dell'atletica Paola Carinato, e uno degli atleti, Paolo Bindi. Completano il quadro del Consiglio i confermati Bruno Muccioli, Anna Maria Paoletti e Daniele Marchetti, mentre Eligio Maiani prende il posto di Eleonora Comellini. E il primo grande appuntamento del quadriennio è già alle porte: dal 14 al 25 marzo infatti andranno in scena, in Austria, i Mondiali Invernali di Special Olympics.



Nel video l'intervista a Filiberto Felici